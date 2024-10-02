Происшествия 02.10.2024 в 16:42

Звонок псевдо-оператора лишил улан-удэнку 600 тысяч рублей

Аферист настаивал на продлении договора
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Текст: Елена Кокорина
Звонок псевдо-оператора лишил улан-удэнку 600 тысяч рублей

Очередной жертвой злоумышленников стала 50-летняя жительница Улан-Удэ. Мошенник, представившийся работником сотовой компании, перевел с ее счета 600 тысяч рублей.

- Преступник сообщил о необходимости продления договора об оказании услуг. По его указанию горожанка включила демонстрацию экрана и совершила ряд действий на портале госуслуг. Почувствовав, что имеет дело с мошенником, она прекратила разговор, но мошенники не унимались. После ей позвонил лже-сотрудник банка с подменного номера «1000». Он рассказал о подозрительных операциях по счетам и, «пока идет проверка», посоветовал подождать.
Женщина снова положила трубку, - рассказали в полиции республики.
Связавшись с работником банка через горячую линию, женщина узнала, что с ее счета осуществлен перевод более 600 тысяч рублей и заблокировала банковскую карту.
Напомним, что псевдо-работники сотовой компании обманным путем перевели около миллиона рублей и со счета 77-летней жительницы Улан-Удэ. Они уговорили пенсионерку скачать на телефон программу удаленного доступа и похитили все ее сбережения.

Фото: loon.site

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