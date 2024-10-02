За недовольство качеством связи улан-удэнка выложила миллион рублей

Недовольная качеством мобильной связи пожилая жительница Улан-Удэ обратилась к местному оператору с претензией. Женщине обещали разобраться с проблемой и перезвонить, но мошенник оказался гораздо проворнее реального оператора.

1 октября 77-летняя местная жительница обратилась в полицию.

- Она рассказала, что ранее посещала офис оператора сотовой связи по причине её неудовлетворительного качества. В офисе посоветовали позвонить на горячую линию компании, что она и сделала. Специалист ответил, что разбирается с причиной и позже ей перезвонит. Однако перезвонил пенсионерке уже аферист, представившись работником сотовой организации. Он предложил ей снизить абонентскую плату по тарифу, для чего нужно было обновить систему, - рассказали в полиции.

Преступник попросил пожилую женщину включить демонстрацию экрана и дал ряд указаний для «загрузки обновления системы». А позднее женщина обнаружила в телефоне уведомления о списании с ее накопительного банковского счета свыше миллиона рублей.

В полиции завели уголовное дело.

Фото: loon.site