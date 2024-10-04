В Бурятии инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего инспектора группы розыска отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД. Он обвинялся в получении взяток и неправомерном доступе к компьютерной информации.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в 2016-2018 годах сотрудник Госавтоинспекции за взятки досрочно возвращал «лишенцам» отнятые у них водительские права. При этом необходимая в этом случае сдача экзаменов не проводилась. Искаженные данные правоохранитель в последующем вносил в специальную компьютерную программу ГИБДД.Как уточнили в следственном ведомстве, «оборотня» разоблачили сотрудники собственной безопасности МВД Бурятии во взаимодействии с оперативниками ФСБ.Рассмотрев материалы дела, суд признал бывшего инспектора виновным. Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 миллиона рублей.Фото: МВД Бурятии