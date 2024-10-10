Происшествия 10.10.2024 в 11:55
Жительницу Улан-Удэ обманули при продаже участка
Поверив в «ошибочный» перевод, женщина лишилась 150 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
8 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 54-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, днем ранее ей позвонили по поводу земельного участка, объявление о продаже которого она выставила на популярном сайте еще в апреле, обозначив стоимость — 450 тысяч рублей.
Собеседник объяснил, что готов приобрести участок, но находится за пределами республики. Он предложил внести задаток, для чего попросил номер банковской карты улан-удэнки и код из смс.
После передачи данных мужчина заявил, что ошибочно перевел на счет продавщицы 200 тысяч рублей вместо 50 тысяч рублей. В этом женщина убедилась, увидев банковское уведомление о поступлении средств. Затем покупатель, предупредив, что будет отменять транзакцию, уведомил: из банков будут поступать звонки, необходимо подтвердить обратные переводы. Ничего не заподозрив, женщина так и сделала.
Об обмане аферистов горожанка узнала только после прихода сына, когда уже перечислила мошенникам 150 тысяч рублей. Полагая, что возвращает чужие деньги, она на самом деле направила им свои кредитные средства.
Как пояснили в МВД, фактически женщине никакая предоплата не поступала. В действительности, получил коды из смс, интернет-преступники просто перевели её деньги с одного счёта на другой.
Полиция Бурятии призывает граждан к бдительности. История с «ошибочными переводами», как правило, является аферой.
«Проверяйте все поступающие к вам сведения и ни в коем случае не передавайте незнакомцам свои персональные данные, а также пароли и коды из смс», - предупреждают жителей республики.
Фото: «Номер один»
Собеседник объяснил, что готов приобрести участок, но находится за пределами республики. Он предложил внести задаток, для чего попросил номер банковской карты улан-удэнки и код из смс.
После передачи данных мужчина заявил, что ошибочно перевел на счет продавщицы 200 тысяч рублей вместо 50 тысяч рублей. В этом женщина убедилась, увидев банковское уведомление о поступлении средств. Затем покупатель, предупредив, что будет отменять транзакцию, уведомил: из банков будут поступать звонки, необходимо подтвердить обратные переводы. Ничего не заподозрив, женщина так и сделала.
Об обмане аферистов горожанка узнала только после прихода сына, когда уже перечислила мошенникам 150 тысяч рублей. Полагая, что возвращает чужие деньги, она на самом деле направила им свои кредитные средства.
Как пояснили в МВД, фактически женщине никакая предоплата не поступала. В действительности, получил коды из смс, интернет-преступники просто перевели её деньги с одного счёта на другой.
Полиция Бурятии призывает граждан к бдительности. История с «ошибочными переводами», как правило, является аферой.
«Проверяйте все поступающие к вам сведения и ни в коем случае не передавайте незнакомцам свои персональные данные, а также пароли и коды из смс», - предупреждают жителей республики.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество