Жительницу Улан-Удэ обманули при продаже участка

8 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 54-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, днем ранее ей позвонили по поводу земельного участка, объявление о продаже которого она выставила на популярном сайте еще в апреле, обозначив стоимость — 450 тысяч рублей.Собеседник объяснил, что готов приобрести участок, но находится за пределами республики. Он предложил внести задаток, для чего попросил номер банковской карты улан-удэнки и код из смс.После передачи данных мужчина заявил, что ошибочно перевел на счет продавщицы 200 тысяч рублей вместо 50 тысяч рублей. В этом женщина убедилась, увидев банковское уведомление о поступлении средств. Затем покупатель, предупредив, что будет отменять транзакцию, уведомил: из банков будут поступать звонки, необходимо подтвердить обратные переводы. Ничего не заподозрив, женщина так и сделала.Об обмане аферистов горожанка узнала только после прихода сына, когда уже перечислила мошенникам 150 тысяч рублей. Полагая, что возвращает чужие деньги, она на самом деле направила им свои кредитные средства.Как пояснили в МВД, фактически женщине никакая предоплата не поступала. В действительности, получил коды из смс, интернет-преступники просто перевели её деньги с одного счёта на другой.Полиция Бурятии призывает граждан к бдительности. История с «ошибочными переводами», как правило, является аферой.«Проверяйте все поступающие к вам сведения и ни в коем случае не передавайте незнакомцам свои персональные данные, а также пароли и коды из смс», - предупреждают жителей республики.Фото: «Номер один»