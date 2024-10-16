Чудом выжившего в море жителя Бурятии будут допрашивать следователи

«Следователями проведен первоначальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения граждан, а также проверка изъятого маломерного судна. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказали в следственном ведомстве.



