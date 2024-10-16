Происшествия 16.10.2024 в 10:37
Чудом выжившего в море жителя Бурятии будут допрашивать следователи
Спасенный мужчина может стать фигурантом уголовного дела из-за гибели родственников
Текст: Андрей Константинов
Чудом выживший во время более чем двухмесячного дрейфа на лодке житель Бурятии может стать фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Напомним, катамаран, на котором плыли братья Сергей и Михаил, а также 15-летний сын Сергея Илья, бесследно исчез в Охотском море еще в начале августа. Поиски пропавших людей не дали результата. И только 14 октября на дрейфовавшее судно случайно наткнулись рыбаки. Как оказалось, находившиеся там Сергей и Илья погибли, а Михаилу чудом выжить. Его рыбаки уже доставили в Магадан, где его сразу положили в больницу. Однако поскольку именно спасенный Михаил был организатором выхода в море, ему могут предъявить обвинение в гибели родственников.
Тем временем СМИ сообщают подробности происшествия. Как пишут «Известия», лодку Михаила матросы с рыболовецкого судна «Ангел» сначала приняли за мусор, а потом присмотрелись и увидели сам катамаран.
«Ночью прожектор прям на лодку посветил, и все сначала подумали, что мусор какой-то плавает, потом присмотрелись и увидели лодку. Объявили по рации общую тревогу, общий сбор — человек за бортом», — рассказал один из матросов.
После этого моряки принялись спасать Михаила, который, несмотря на обезвоженное и истощенное состояние, всё еще был способен откликаться на слова экипажа судна.
Сам Михаил в настоящее время по-прежнему остается в реанимационной палате. Как сообщает телеграм-канал «112», врачи приняли такое решение, чтобы понаблюдать за состоянием мужчины, правда, они заверяют, что угрозы для его жизни нет. Уже сегодня, если позволит состояние, его будут допрашивать следователи.
Впрочем, некоторые подробности двухмесячной трагедии Михаил уже рассказал своим спасителям. Как пишет телеграм-канал Mash, 6 августа у катамарана сломался мотор, когда он находился в 60 километрах от берега. Мужчины хотели догрести до него, но затем сломалось весло. Потом они потеряли якорь, из-за этого их стало отбрасывать дальше. Мимо них регулярно ходили лодки и корабли, сверху летали вертолёты — Михаил и Сергей стреляли из сигнальных ракетниц (потратили больше 10 штук), но их никто не замечал.
После этого они начали есть провиант — среди него были концентраты, лапша быстрого приготовления и консервированный горох (его было больше всего). Также ловили рыбу. 18 сентября умер подросток — он почти не ел, скончался от голода. После этого его отец сошёл с ума — Сергей плакал, кричал и прыгал в воду. Михаил доставал его из воды, обогревал, пытался накормить, но тот отказывался из-за чего через 10 дней также скончался. Со слов Михаила, единственное, что ему помогло выжить, — мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.
Фото: скриншот видео, СК на транспорте
Напомним, катамаран, на котором плыли братья Сергей и Михаил, а также 15-летний сын Сергея Илья, бесследно исчез в Охотском море еще в начале августа. Поиски пропавших людей не дали результата. И только 14 октября на дрейфовавшее судно случайно наткнулись рыбаки. Как оказалось, находившиеся там Сергей и Илья погибли, а Михаилу чудом выжить. Его рыбаки уже доставили в Магадан, где его сразу положили в больницу. Однако поскольку именно спасенный Михаил был организатором выхода в море, ему могут предъявить обвинение в гибели родственников.
«Следователями проведен первоначальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения граждан, а также проверка изъятого маломерного судна. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказали в следственном ведомстве.
Тем временем СМИ сообщают подробности происшествия. Как пишут «Известия», лодку Михаила матросы с рыболовецкого судна «Ангел» сначала приняли за мусор, а потом присмотрелись и увидели сам катамаран.
«Ночью прожектор прям на лодку посветил, и все сначала подумали, что мусор какой-то плавает, потом присмотрелись и увидели лодку. Объявили по рации общую тревогу, общий сбор — человек за бортом», — рассказал один из матросов.
После этого моряки принялись спасать Михаила, который, несмотря на обезвоженное и истощенное состояние, всё еще был способен откликаться на слова экипажа судна.
Сам Михаил в настоящее время по-прежнему остается в реанимационной палате. Как сообщает телеграм-канал «112», врачи приняли такое решение, чтобы понаблюдать за состоянием мужчины, правда, они заверяют, что угрозы для его жизни нет. Уже сегодня, если позволит состояние, его будут допрашивать следователи.
Впрочем, некоторые подробности двухмесячной трагедии Михаил уже рассказал своим спасителям. Как пишет телеграм-канал Mash, 6 августа у катамарана сломался мотор, когда он находился в 60 километрах от берега. Мужчины хотели догрести до него, но затем сломалось весло. Потом они потеряли якорь, из-за этого их стало отбрасывать дальше. Мимо них регулярно ходили лодки и корабли, сверху летали вертолёты — Михаил и Сергей стреляли из сигнальных ракетниц (потратили больше 10 штук), но их никто не замечал.
После этого они начали есть провиант — среди него были концентраты, лапша быстрого приготовления и консервированный горох (его было больше всего). Также ловили рыбу. 18 сентября умер подросток — он почти не ел, скончался от голода. После этого его отец сошёл с ума — Сергей плакал, кричал и прыгал в воду. Михаил доставал его из воды, обогревал, пытался накормить, но тот отказывался из-за чего через 10 дней также скончался. Со слов Михаила, единственное, что ему помогло выжить, — мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.
Фото: скриншот видео, СК на транспорте
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