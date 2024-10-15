«Мы ждали чуда, и оно произошло!»

14 октября семье пропавших поступил звонок. Дрейфующий в море катамаран «Байкат 470» случайно нашли рыбаки. На борту находились два тела и один выживший. Спустя два месяца, а именно 66 (!) дней, дождаться помощи смог лишь 46-летний Михаил. Его брат и племянник, по одной из версий, скончались от обезвоживания.





Во время поисков подростку исполнилось 16 лет. Он и его отец погибли. Фото: личный архив

