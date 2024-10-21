Происшествия 21.10.2024 в 13:17
В Улан-Удэ автобус попал в ДТП
Он столкнулся с «Тойотой» под управлением 20-летнего водителя
ДТП произошло сегодня утром на ул. Виталия Бонивура в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. Там столкнулись автомобиль «Тойота Левин» и автобус «Волгабас», ехавший по маршруту №134.
«20-летний водитель иномарки доставлен в больницу для осмотра. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. Обстоятельства аварии сейчас выясняются», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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