Происшествия 21.10.2024 в 13:17

В Улан-Удэ автобус попал в ДТП

Он столкнулся с «Тойотой» под управлением 20-летнего водителя
A- A+
В Улан-Удэ автобус попал в ДТП
ДТП произошло сегодня утром на ул. Виталия Бонивура в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. Там столкнулись автомобиль «Тойота Левин» и автобус «Волгабас», ехавший по маршруту №134.


«20-летний водитель иномарки доставлен в больницу для осмотра. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. Обстоятельства аварии сейчас выясняются», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ автобус попал в ДТП
21.10.2024 в 13:17
В Бурятии предупредили браконьеров
21.10.2024 в 13:13
В Улан-Удэ началась легализация «самоволок» в затопляемых зонах
21.10.2024 в 13:01
Два молодых бойца из Бурятии погибли на СВО
21.10.2024 в 12:32
Русский драмтеатр приглашает жителей Бурятии на свои спектакли
21.10.2024 в 12:07
Бурятский вуз стал партнером Монголии в сфере АПК
21.10.2024 в 11:47
За выходные по дорогам Бурятии колесили 56 пьяных водителей
21.10.2024 в 11:38
В Бурятии пройдет турнир памяти Героя России Тайгиба Толбоева
21.10.2024 в 11:28
В Бурятии легально работают лишь 289 перевозчиков такси
21.10.2024 в 11:25
Депутаты Народного Хурала Бурятии перераспределили нагрузку
21.10.2024 в 11:18
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
За выходные по дорогам Бурятии колесили 56 пьяных водителей
Пойманных нарушителей отстранили от вождения
21.10.2024 в 11:38
В Бурятии в ДТП пострадала 17-летняя девушка
Водитель, лишенный прав, наехал на камень и перевернулся
21.10.2024 в 11:14
В Бурятии покатушки школьников на иномарке закончились перевернутой машиной
Травмированных подростков доставили в больницу
21.10.2024 в 10:58
В Улан-Удэ мать с сыном обворовали Индиру Шагдарову
Женщина работала кассиром в магазине предпринимательницы
21.10.2024 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru