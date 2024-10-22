В Бурятии горела пилорама

Ранним утром 22 октября на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре на территории пилорамы в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. На место происшествия выехали пожарные подразделения 12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ: 6 человек и 2 единиц техники.«На момент приезда пожарных горели пиломатериалы, существовала угроза распространения огня на здание пилорамы. Но пожарные подразделения совместно с работниками базы этого не допустили. Пожар был потушен в течение 3 часов на общей площади 200 кв.м. Здание и оборудование пилорамы не пострадали», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причины пожара сейчас выясняются. На месте работает дознаватель МЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС