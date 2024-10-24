Происшествия 24.10.2024 в 06:00

Ремонт теплотрассы в Улан-Удэ привел к уголовному делу

Однако масштабы хищений пока не ясны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ремонт теплотрассы в Улан-Удэ привел к уголовному делу
В прошлом году в столице Бурятии завершился масштабный ремонт теплотрассы №3, которая пролегает в направлении микрорайона Стеклозавод. Это был один из самых значимых проектов в коммунальной отрасли не только для Улан-Удэ, но и для всей республики.

Суть ремонта заключалась в том, что множество труб небольшого диаметра, которые прокладывали в советское время, демонтировали и заменили на трубы диаметром побольше. Также построили продолжение тепломагистрали №3 в сторону Стеклозавода. Благодаря этому власти закрыли там несколько низкоэффективных малых котельных, переведя потребителей на снабжение от большой ТЭЦ.

Но, помимо этого, тот строительный сезон запомнился криминальными сводками. В июле 2023 года стало известно, что прокуратура Железнодорожного района, которая наблюдала за исполнением контракта по реконструкции тепломагистрали №3, в ходе проверки выявила подозрительный факт - субподрядная организация отказалась от выполнения работ по договору.

Материалы проверки направили в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица этой субподрядной организации.

Долгое время шла предварительная проверка. Но теперь, как стало известно «Номер один», следственная часть Следственного управления МВД по Республике Бурятия возбудила уголовное дело, идут следственные мероприятия.

Количество обвиняемых не известно, но вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Это довольно «тяжелая» часть. Наказание предусмотрено суровое - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Соответствующая градация относит умышленные преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, к категории тяжких.

Таким образом, большой ЖКХ-проект прошлого года отметился тяжким преступлением. Но масштаб хищения пока неясен.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
жкх мошенничество

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