В Улан-Удэ силовики семь месяцев проверяют работу строителя теплотрассы

В прошлом году в столице Бурятии прошли масштабные работы на теплотрассе №3. Тогда увеличили мощность трубопровода, построенного еще в советское время, а также достроили продолжение тепломагистрали в сторону мкр. Стеклозавод. Контракты на проведение работ заключались с двумя подрядчиками. В ходе надзора за реконструкцией объекта у силовиков возникали вопросы.Напомним, что модернизация теплотрассы №3 завершилась успешно, хотя и сопровождалась недовольством многих улан-удэнцев, которых на очень длительный период лишили некоторых коммунальных благ цивилизации, а также неожиданностями наподобие аварии на трубном заводе, который изготавливал трубы для объекта.Общая стоимость модернизации теплотрассы составила порядка 2 млрд рублей. Одним из главных ее итогов стало закрытие в мкр. Стеклозавод нескольких низкоэффективных малых котельных (с переводом их потребителей на обслуживание ТЭЦ-1). Они работали на мазуте, угле, и тепловая энергия, которую они вырабатывали, была дорогостоящей. Плюс ко всему малые котельные давали излишнюю нагрузку на экологию Улан-Удэ.Надзорное сопровождение исполнения контракта по реконструкции тепломагистрали №3 осуществляла прокуратура Железнодорожного района. Это был контракт, заключенный в июне 2022 года между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «ПСК «Развитие». Объект ЖКХ-инфраструктуры был очень важным. Как сообщали силовики, он обеспечивал теплом 30 тыс. улан-удэнцев, 12 детских садов, девять школ, семь больниц. И надзорное ведомство, присматривая за ходом работ, вносило в случае необходимости представления, контролировало устранение выявленных нарушений.Среди тех, к кому у прокуратуры возникли вопросы, была одна субподрядная организация.В конце июля 2023 года прокуратура Железнодорожного района заявила, что направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица субподрядной организации, отказавшейся от выполнения работ по договору. Вопрос с субподрядчиком, очевидно, оказался довольно запутанным. По крайней мере такой вывод можно сделать на основании того, что прошло семь месяцев, но решение по случаю, описанному районной прокуратурой, пока так и не принято.Как сообщили «Номер один» в МВД по Республике Бурятия, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по городу Улан-Удэ в настоящее время проводит проверку в отношении субподрядной организации. «Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - заверили полицейские.Остается надеяться, что к июлю 2024 года, когда исполнится год с того момента, как прокуратура Железнодорожного района направила свои материалы коллегам-силовикам, следователи смогут принять соответствующее решение насчет действий фирмы.Фото: мэрия Улан-Удэ