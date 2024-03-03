Общество 03.03.2024 в 08:00

В Улан-Удэ силовики семь месяцев проверяют работу строителя теплотрассы

Но решение о возбуждении уголовного дела пока не принято
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ силовики семь месяцев проверяют работу строителя теплотрассы
В прошлом году в столице Бурятии прошли масштабные работы на теплотрассе №3. Тогда увеличили мощность трубопровода, построенного еще в советское время, а также достроили продолжение тепломагистрали в сторону мкр. Стеклозавод. Контракты на проведение работ заключались с двумя подрядчиками. В ходе надзора за реконструкцией объекта у силовиков возникали вопросы.

Напомним, что модернизация теплотрассы №3 завершилась успешно, хотя и сопровождалась недовольством многих улан-удэнцев, которых на очень длительный период лишили некоторых коммунальных благ цивилизации, а также неожиданностями наподобие аварии на трубном заводе, который изготавливал трубы для объекта.

Общая стоимость модернизации теплотрассы составила порядка 2 млрд рублей. Одним из главных ее итогов стало закрытие в мкр. Стеклозавод нескольких низкоэффективных малых котельных (с переводом их потребителей на обслуживание ТЭЦ-1). Они работали на мазуте, угле, и тепловая энергия, которую они вырабатывали, была дорогостоящей. Плюс ко всему малые котельные давали излишнюю нагрузку на экологию Улан-Удэ.

Надзорное сопровождение исполнения контракта по реконструкции тепломагистрали №3 осуществляла прокуратура Железнодорожного района. Это был контракт, заключенный в июне 2022 года между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «ПСК «Развитие». Объект ЖКХ-инфраструктуры был очень важным. Как сообщали силовики, он обеспечивал теплом 30 тыс. улан-удэнцев, 12 детских садов, девять школ, семь больниц. И надзорное ведомство, присматривая за ходом работ, вносило в случае необходимости представления, контролировало устранение выявленных нарушений.

Среди тех, к кому у прокуратуры возникли вопросы, была одна субподрядная организация.

В конце июля 2023 года прокуратура Железнодорожного района заявила, что направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица субподрядной организации, отказавшейся от выполнения работ по договору. Вопрос с субподрядчиком, очевидно, оказался довольно запутанным. По крайней мере такой вывод можно сделать на основании того, что прошло семь месяцев, но решение по случаю, описанному районной прокуратурой, пока так и не принято.

Как сообщили «Номер один» в МВД по Республике Бурятия, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по городу Улан-Удэ в настоящее время проводит проверку в отношении субподрядной организации. «Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - заверили полицейские.

Остается надеяться, что к июлю 2024 года, когда исполнится год с того момента, как прокуратура Железнодорожного района направила свои материалы коллегам-силовикам, следователи смогут принять соответствующее решение насчет действий фирмы.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
теплотрасса строительство проверка

Все новости

В Улан-Удэ силовики семь месяцев проверяют работу строителя теплотрассы
03.03.2024 в 08:00
В Улан-Удэ рост цен на аренду квартир бьет все антирекорды
03.03.2024 в 07:00
Машина с женщинами и ребенком провалилась под лед на Байкале
02.03.2024 в 15:17
Бурятских юмористов покажут на федеральном канале
02.03.2024 в 14:57
Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым
02.03.2024 в 14:14
В Бурятии суд взыскал с фермера миллион за ДТП
02.03.2024 в 13:57
В Улан-Удэ проснулись медведи
02.03.2024 в 13:29
В Улан-Удэ проходит этнокультурный фестиваль
02.03.2024 в 12:58
В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса
02.03.2024 в 12:51
В Бурятии стаи собак пугают людей
02.03.2024 в 12:32
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Улан-Удэ рост цен на аренду квартир бьет все антирекорды
Почему так происходит, разбирался «Номер один»
03.03.2024 в 07:00
Бурятских юмористов покажут на федеральном канале
Команда «Аждослез» участвует в популярном шоу
02.03.2024 в 14:57
В Улан-Удэ проснулись медведи
Косолапые вышли из спячки в этномузее
02.03.2024 в 13:29
В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса
Из жизни ушел выдающийся наставник Дулзын Бабудоржиев
02.03.2024 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru