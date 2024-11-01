Недовольный ремонтом житель Улан-Удэ убил сантехника «управляшки»

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, днем 22 февраля 2024 года мужчина решил разобраться с работниками управляющей компании. Причиной гнева горожанина стал, по его мнению, некачественный ремонт, проведенный в комнате его матери.Мужчина пришел к офису «управляшки», расположенному в подвале одного из домов на улице Павлова, и возле него жестоко избил сантехника организации, нанеся ему несколько ударов кулаками и ногой по голове. От полученных травм сантехник через несколько дней скончался.Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали подсудимого виновным. На основании их вердикта суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.