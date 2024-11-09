Происшествия 09.11.2024 в 11:25

Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе в Бурятии

Один пострадавший доставлен в больницу
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Текст: Андрей Константинов
Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе в Бурятии
ДТП произошло сегодня на 56-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта вблизи села Харгана. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», там слетел в кювет рейсовый автобус, ехавший по маршруту Хоронхой – Кяхта - Улан-Удэ.

В автобусе находилось 13 человек. Из них серьезно пострадал только один мужчина, он доставлен в Гусиноозерскую ЦРБ.


Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, на месте работают экстренные службы.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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