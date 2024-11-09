Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе в Бурятии

В автобусе находилось 13 человек. Из них серьезно пострадал только один мужчина, он доставлен в Гусиноозерскую ЦРБ.







ДТП произошло сегодня на 56-м км трассы Улан-Удэ – Кяхта вблизи села Харгана. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», там слетел в кювет рейсовый автобус, ехавший по маршруту Хоронхой – Кяхта - Улан-Удэ.Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, на месте работают экстренные службы.Фото: «Селенга-инфо.24/7»