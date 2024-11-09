Происшествия 09.11.2024 в 14:29

В Бурятии после аварии с автобусом возбудили уголовное дело

В ДТП пострадали пять пассажиров
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии после аварии с автобусом возбудили уголовное дело
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту аварии с автобусом, случившейся сегодня утром на автодороге Улан-Удэ - Кяхта возле села Харгана. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, будут назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в следственном ведомстве.


По информации СК, в аварии пятеро пассажиров получили повреждения различной степени тяжести.

По данным МВД Бурятии, сегодня около 10 часов 53-летний водитель автобуса «Хендай Каунти», ехавший со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение после чего слетел в кювет и перевернулся.


«На момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель. За медицинской помощью обратились трое граждан», - отметили в полиции.

Проверкой происшествия также занимается республиканская прокуратура.

Фото: МВД, прокуратура, Следственный комитет Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ на сутки задержали рейс в Казань
09.11.2024 в 14:39
В Бурятии после аварии с автобусом возбудили уголовное дело
09.11.2024 в 14:29
В Бурятии снесли детскую площадку стоимостью 2 миллиона рублей
09.11.2024 в 14:00
В Улан-Удэ продолжается ремонт изношенного водопровода
09.11.2024 в 12:10
С 1 декабря билеты на поезда в России подорожают
09.11.2024 в 11:55
Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе в Бурятии
09.11.2024 в 11:25
В Улан-Удэ коммунальщики непрерывно подсыпают дороги и тротуары
09.11.2024 в 10:20
Житель Улан-Удэ позволил мошенникам трижды обмануть себя
09.11.2024 в 10:09
Жительница Улан-Удэ попала в психушку после шаманской церемонии
09.11.2024 в 07:00
В Улан-Удэ проходит Слет дизайнеров
08.11.2024 в 18:24
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе в Бурятии
Один пострадавший доставлен в больницу
09.11.2024 в 11:25
Житель Улан-Удэ позволил мошенникам трижды обмануть себя
Мужчина отдал кучу денег «юристам», чтобы вернуть потерянные «инвестиции»
09.11.2024 в 10:09
Пропавшего в Улан-Удэ школьника нашли в компьютерном клубе
С ним все в порядке
08.11.2024 в 14:07
Учительница из Бурятии попробовала себя в роли инвестора, но потерпела фиаско
Женщина нарвалась на мошенников и потеряла 800 тысяч рублей
08.11.2024 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru