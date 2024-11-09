Происшествия 09.11.2024 в 14:29
В Бурятии после аварии с автобусом возбудили уголовное дело
В ДТП пострадали пять пассажиров
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту аварии с автобусом, случившейся сегодня утром на автодороге Улан-Удэ - Кяхта возле села Харгана. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По информации СК, в аварии пятеро пассажиров получили повреждения различной степени тяжести.
«На момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель. За медицинской помощью обратились трое граждан», - отметили в полиции.
Проверкой происшествия также занимается республиканская прокуратура.
Фото: МВД, прокуратура, Следственный комитет Бурятии
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, будут назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в следственном ведомстве.
По информации СК, в аварии пятеро пассажиров получили повреждения различной степени тяжести.
По данным МВД Бурятии, сегодня около 10 часов 53-летний водитель автобуса «Хендай Каунти», ехавший со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение после чего слетел в кювет и перевернулся.
«На момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель. За медицинской помощью обратились трое граждан», - отметили в полиции.
Проверкой происшествия также занимается республиканская прокуратура.
Фото: МВД, прокуратура, Следственный комитет Бурятии
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