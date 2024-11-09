В Бурятии после аварии с автобусом возбудили уголовное дело

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, будут назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в следственном ведомстве.





По данным МВД Бурятии, сегодня около 10 часов 53-летний водитель автобуса «Хендай Каунти», ехавший со стороны Кяхты в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение после чего слетел в кювет и перевернулся.





