В Бурятии школа, детсад и дома остались без воды

Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», прорыв на водопроводе случился на улице 3-го Интернационала. Сейчас там работают коммунальщики и спецтехника. Место прорыва уже установлено. На завершение аварийных работ потребуется, ориентировочно, еще 4-5 часов.







Напомним, с начала отопительного сезона в Бурятии случилось уже несколько коммунальных аварий: в поселках Ильинка, Онохой и Онохой-2.

В городе Бабушкин Кабанского района из-за аварии на водопроводе холодную воду отключили в школе, детском саду и 10-ти многоквартирных домах.