Происшествия 12.11.2024 в 14:10
В Бурятии школа, детсад и дома остались без воды
В Бабушкине прорвало водопровод
Текст: Андрей Константинов
В городе Бабушкин Кабанского района из-за аварии на водопроводе холодную воду отключили в школе, детском саду и 10-ти многоквартирных домах.
Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», прорыв на водопроводе случился на улице 3-го Интернационала. Сейчас там работают коммунальщики и спецтехника. Место прорыва уже установлено. На завершение аварийных работ потребуется, ориентировочно, еще 4-5 часов.
Напомним, с начала отопительного сезона в Бурятии случилось уже несколько коммунальных аварий: в поселках Ильинка, Онохой и Онохой-2.