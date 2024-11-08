Происшествия 08.11.2024 в 09:51
В Бурятии учеников школы перевели на дистант из-за прорыва на теплотрассе
В Заиграевском районе случилась новая коммунальная авария
Текст: Андрей Константинов
Очередная коммунальная авария случилась вечером 7 ноября в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в поселке Онохой прорвало теплотрассу. Из-за этого пришлось остановить работу котельной, а учащихся школы сегодня перевели на дистант.
Работы по ликвидации аварии шли всю ночь. После обнаружения места порыва рабочие приступили к сварочным работам, однако рядом была обнаружена еще одна утечка.
«В настоящее время сварочные работы завершены, идёт заполнение системы. Позже запустят котельную», - сообщили сегодня утром в чате.
Напомним, 22 октября в Заиграевском районе порвало теплотрассу в поселке Онохой-2. А в середине октября крупная коммунальная авария случилась в селе Ильинка Прибайкальского района.
Работы по ликвидации аварии шли всю ночь. После обнаружения места порыва рабочие приступили к сварочным работам, однако рядом была обнаружена еще одна утечка.
«В настоящее время сварочные работы завершены, идёт заполнение системы. Позже запустят котельную», - сообщили сегодня утром в чате.
Напомним, 22 октября в Заиграевском районе порвало теплотрассу в поселке Онохой-2. А в середине октября крупная коммунальная авария случилась в селе Ильинка Прибайкальского района.