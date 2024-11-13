Происшествия 13.11.2024 в 14:54

В Улан-Удэ водитель оставил без света несколько улиц

Неизвестный автомобиль сбил опоры и уехал
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель оставил без света несколько улиц
Сегодня утром на ул. Богемская в Улан-Удэ неизвестный автомобиль сбил деревянные опоры электросети. Повреждение оказалось серьёзным, но, к счастью, отключения потребителей в момент аварии удалось избежать.

Тем не менее, для замены повреждённых опор потребителей все равно пришлось отключить. Без электричества временно остались жители ДНТ «Саяны», улиц Богемская и Кристальная.

Сейчас на месте происшествия работает бригада специалистов и 4 единицы техники. По прогнозам, электричество вернут к 16 часам.

По факту случившегося подано заявление в МВД.
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