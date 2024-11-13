Происшествия 13.11.2024 в 16:39
В Улан-Удэ заделали свищ на теплотрассе
Котельную в Сосновом бору запускают в работу
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ после устранения свища на теплотрассе запускают в работу котельную в Сосновом бору. Сейчас идет запуск и заполнение системы, сообщили в Комитете городского хозяйства.
Напомним, сегодня днем из-за обнаружения свища на теплотрассе пришлось аварийно отключить котельную №23 и центральные тепловые пункты в микрорайоне Сосновый бор. В результате без тепла остались 53 многоквартирных дома микрорайона Сосновый бор по улицам Гарнизонная, генерала Маргелова, маршала Жукова, Бонивура и 70 лет Октября. А также детские сады «Боровичок», «Светлячок», «Сказка» и средняя школа №5.
Напомним, сегодня днем из-за обнаружения свища на теплотрассе пришлось аварийно отключить котельную №23 и центральные тепловые пункты в микрорайоне Сосновый бор. В результате без тепла остались 53 многоквартирных дома микрорайона Сосновый бор по улицам Гарнизонная, генерала Маргелова, маршала Жукова, Бонивура и 70 лет Октября. А также детские сады «Боровичок», «Светлячок», «Сказка» и средняя школа №5.