Происшествия 21.11.2024 в 10:27

Житель Бурятии досрочно освободился из колонии и убил пенсионерку

Поводом для расправы стала просьба женщины не курить в доме
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии досрочно освободился из колонии и убил пенсионерку
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя СНТ «Трикотажник» Заиграевского района. Он обвинялся в убийстве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2024 года мужчина условно-досрочно освободился из колонии. В один из дней он, будучи пьяным, зашел в дом 70-летней сельчанки. Из-за сделанного ему замечания о прекращении курения в помещении между ним и пенсионеркой произошел конфликт. В его ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удары в шею и грудь лежащей на кровати женщины. От полученных ран она скончалась.

Рассмотрев материалы дела, Заиграевский райсуд признал мужчину виновным. Его приговорили к 11 годам колонии особого режима. Также удовлетворен иск дочери убитой женщины о компенсации причиненного преступлением морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.
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