Житель Бурятии досрочно освободился из колонии и убил пенсионерку

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя СНТ «Трикотажник» Заиграевского района. Он обвинялся в убийстве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2024 года мужчина условно-досрочно освободился из колонии. В один из дней он, будучи пьяным, зашел в дом 70-летней сельчанки. Из-за сделанного ему замечания о прекращении курения в помещении между ним и пенсионеркой произошел конфликт. В его ходе злоумышленник схватил нож и нанес им удары в шею и грудь лежащей на кровати женщины. От полученных ран она скончалась.Рассмотрев материалы дела, Заиграевский райсуд признал мужчину виновным. Его приговорили к 11 годам колонии особого режима. Также удовлетворен иск дочери убитой женщины о компенсации причиненного преступлением морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.