Опрокинувшаяся фура перегородила трассу в Бурятии

ДТП произошло сегодня ранним утром на 276-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи города Бабушкин. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там опрокинувшаяся фура перегородила обе полосы дороги.На данный момент большегруз сдвинули в сторону, движение на трассе открыто по одной полосе в реверсивном режиме.Сообщается, что в аварии пострадал один человек, но госпитализация ему не потребовалась.