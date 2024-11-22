Происшествия 22.11.2024 в 09:29
Опрокинувшаяся фура перегородила трассу в Бурятии
Авария случилась в районе города Бабушкин
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня ранним утром на 276-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи города Бабушкин. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там опрокинувшаяся фура перегородила обе полосы дороги.
На данный момент большегруз сдвинули в сторону, движение на трассе открыто по одной полосе в реверсивном режиме.
Сообщается, что в аварии пострадал один человек, но госпитализация ему не потребовалась.
На данный момент большегруз сдвинули в сторону, движение на трассе открыто по одной полосе в реверсивном режиме.
Сообщается, что в аварии пострадал один человек, но госпитализация ему не потребовалась.
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