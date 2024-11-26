Происшествия 26.11.2024 в 11:41
В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего велосипедиста
Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы
Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии просит граждан оказать содействие в розыске водителя, который вчера сбил велосипедиста и скрылся.
Как рассказали в ГИБДД, происшествие случилось около 7 часов вечера в Улан-Удэ.
«Водитель неустановленного автомобиля, ехавший со стороны ул. Дорожная в направлении поселка Исток, сбил следовавшего в попутном направлении велосипедиста. 46-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель с места аварии скрылся. В настоящий момент ведется его розыск. Очевидцев произошедшего просьба позвонить по телефону 29-29-37», - сообщили в Госавтоинспекции.
Как рассказали в ГИБДД, происшествие случилось около 7 часов вечера в Улан-Удэ.
«Водитель неустановленного автомобиля, ехавший со стороны ул. Дорожная в направлении поселка Исток, сбил следовавшего в попутном направлении велосипедиста. 46-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель с места аварии скрылся. В настоящий момент ведется его розыск. Очевидцев произошедшего просьба позвонить по телефону 29-29-37», - сообщили в Госавтоинспекции.