В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего велосипедиста

Полиция Бурятии просит граждан оказать содействие в розыске водителя, который вчера сбил велосипедиста и скрылся.Как рассказали в ГИБДД, происшествие случилось около 7 часов вечера в Улан-Удэ.«Водитель неустановленного автомобиля, ехавший со стороны ул. Дорожная в направлении поселка Исток, сбил следовавшего в попутном направлении велосипедиста. 46-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Водитель с места аварии скрылся. В настоящий момент ведется его розыск. Очевидцев произошедшего просьба позвонить по телефону 29-29-37», - сообщили в Госавтоинспекции.