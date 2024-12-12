Происшествия 12.12.2024 в 16:59

В Бурятии бабушка-садистка обварила внучку кипятком

Страшные истязания, которым подвергался ребенок, шокировали следователей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бабушка-садистка обварила внучку кипятком
Фото: freepik.com
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Закаменска, обвиняемой в жутких истязаниях своей маленькой внучки.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемая систематически наносила побои малолетней внучке, которая проживала вместе с ней в квартире в Закаменске. В ночь на 31 декабря 2022 года издевательства над ребенком достигли апогея.

«За незначительную провинность женщина привела девочку в ванную комнату, раздела ее, принесла из кухни кастрюлю с кипятком и, проявляя садизм и бесчеловечность, вылила его на тело жертвы. Затем обвиняемая открыла кран с горячей водой, температура которой достигала 76 градусов, и стала обливать тело девочки, при этом нанеся ей не менее трех ударов рукой по голове. В результате потерпевшая получила ожоги тела, рук и ног, представляющие опасность для жизни», - сообщили в Следственном комитете.

По итогам расследования женщине инкриминировали две статьи УК РФ: ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолетнего) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение с особой жестокостью тяжкого вреда здоровью малолетнего).

В ближайшее время уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.

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