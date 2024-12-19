Происшествия 19.12.2024 в 13:39
В Бурятии из перевернувшегося бензовоза продолжает вытекать топливо
Движение по федеральной трассе сейчас ограничено
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии временно закрыли движение для автобусов и большегрузов по федеральной трассе Улан-Удэ - Кяхта в Селенгинском районе. Напомним, там недалеко от села Поворот опрокинулся бензовоз. Легковые машины пропускают в объезд места ДТП по обочине.
Как сообщает телеграм-канал «Селенга-инфо.24/7», в результате аварии у бензовоза повреждена 29 кубовая цистерна, розлив дизельного топлива на дорогу пока продолжается.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС, пожарные и инспекторы ГИБДД.
Фото: МЧС Бурятии
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