В Бурятии из перевернувшегося бензовоза продолжает вытекать топливо

Как сообщает телеграм-канал «Селенга-инфо.24/7», в результате аварии у бензовоза повреждена 29 кубовая цистерна, розлив дизельного топлива на дорогу пока продолжается.





На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС, пожарные и инспекторы ГИБДД.





Фото: МЧС Бурятии

