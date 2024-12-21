Происшествия 21.12.2024 в 14:36

В Улан-Удэ мужчина едва не сгорел на пожаре из-за неисправной проводки

Горожанина доставили в больницу с ожогами и отравлением дымом
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ мужчина едва не сгорел на пожаре из-за неисправной проводки
Как сообщили в управлении МЧС по республике, ранним утром 21 декабря горела квартира по улице Левитана. К моменту прибытия огнеборцев из окна 1-го этажа шел едкий дым. В ходе разведки, звеном газодымозащитной службы со 2 этажа по лестничному маршу спасены женщина и мужчина.

С признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами конечностей 65-летний пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи. 

Возгорание ликвидировано на 10 квадратах силами 10 человек и 3 единицы техники МЧС России.

Вероятно, пожар случился из-за аварийного режима работы электросети.

Фото: МЧС Бурятии

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