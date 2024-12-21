В Улан-Удэ мужчина едва не сгорел на пожаре из-за неисправной проводки

Как сообщили в управлении МЧС по республике, ранним утром 21 декабря горела квартира по улице Левитана. К моменту прибытия огнеборцев из окна 1-го этажа шел едкий дым. В ходе разведки, звеном газодымозащитной службы со 2 этажа по лестничному маршу спасены женщина и мужчина.С признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами конечностей 65-летний пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи.Возгорание ликвидировано на 10 квадратах силами 10 человек и 3 единицы техники МЧС России.Вероятно, пожар случился из-за аварийного режима работы электросети.Фото: МЧС Бурятии