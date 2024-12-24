Происшествия 24.12.2024 в 09:29

В Бурятии директор МУПа попутал карманы

По версии следствия, он 4 года заправлял свое авто на деньги предприятия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии директор МУПа попутал карманы
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, также являющегося главой одного из местных поселений. Он подозревается в растрате.

Как сообщили в следственном ведомстве, с сентября 2020 по август 2024 года директор за счет денег предприятия покупал топливо для заправки своих личных автомобилей и таким путем похитил более 143 тыс. рублей. Данное преступление было выявлено сотрудниками местного отдела полиции во взаимодействии с офицерами УЭБ и ПК МВД Бурятии.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе денежный штраф. Для обеспечения надлежащего исполнения приговора по ходатайству следствия суд наложил арест на Nissan Patrol мужчины.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - отметили в Следственном комитете.
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растрата

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