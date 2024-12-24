В Улан-Удэ молодой водитель устроил лобовое ДТП на мосту

Крупное ДТП случилось вечером 23 декабря на мосту «Бегущая лань». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Вокси».В результате аварии травмы получили водитель и 20-летний пассажир «Камри», а также 39-летний пассажир из «Вокси». Их госпитализировали в больницу.