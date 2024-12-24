Происшествия 24.12.2024 в 10:20

Настойчивая жительница Бурятии оставила семью без машин

Автоледи дважды за день попалась за рулем пьяной
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Текст: Андрей Константинов
Настойчивая жительница Бурятии оставила семью без машин
Фото: freepik.com
Уникальное уголовное дело рассмотрел Северобайкальский городской суд. На скамье подсудимых оказалась женщина, которая дважды за день попалась за рулем пьяной, и в итоге лишилась сразу двух автомобилей.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в 2023 году женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Тогда ее оштрафовали и лишили прав.

Несмотря на это, в один из дней в сентябре 2024 года женщина после распития спиртного села за руль «Ниссан Х-Трейл». Через непродолжительное время ее остановили сотрудники ГИБДД. Установив, что автоледи пьяна, инспекторы отстранили ее от управления автомобилем и забрали его на штрафстоянку.

Однако случившееся нисколько не отрезвило женщину. Вернувшись домой и выпив бокал вина, она вновь решила съездить по своим делам, используя второй семейный автомобиль «Шевроле Нексиа». И вновь по дороге попала в поле зрения патрульного экипажа ДПС.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в размере 210 тысяч рублей, а также лишил водительских прав на 3 года. Оба автомобиля осужденной конфискованы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
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