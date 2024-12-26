В Бурятии появились бокавирусы, риновирусы и парагрипп

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия, за прошлую неделю на территории Бурятии эпидемиологическая ситуация по заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохранялась стабильной. В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлены бокавирусы, риновирусы, парагрипп.

Наблюдается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа, при этом в структуре вирусов гриппа доминирует вирус A(H1N1) с тенденцией к росту. Особенностью гриппа, вызванного вирусом A(H1N1), являются более тяжелые формы заболевания гриппом особенно у лиц с хроническими заболеваниями, лиц старше 60 лет, детей младшего возраста, беременных, у лиц с ослабленным иммунитетом.

В связи с этим, в целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется:

- в случае заболевания острой респираторной инфекцией безотлагательно обращаться за медицинской помощью, особенно лицам, не привитым против гриппа

- соблюдать меры профилактики: использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, применять антисептики, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения.

В текущий момент крайне важно усилить дезинфекционный режим в торговых центрах, в общественном транспорте, при проведении массовых праздничных мероприятий, включая обеззараживание воздуха закрытых помещений в местах массового пребывания людей; поддерживать оптимальный температурный режим; своевременно отстранять от нахождения на рабочем месте сотрудников с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, сообщает ведомство.