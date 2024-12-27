Происшествия 27.12.2024 в 15:15
Женщина-водитель погибла в автоаварии в Бурятии
На Мандрике легковушка столкнулась с фурой
Текст: Андрей Константинов
Очередное трагическое ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на перевале Мандрик неподалеку от села Еловка легковая автомашины «Хонда» столкнулась с большегрузом «Вольво». В результате аварии 36-летняя женщина, находившаяся за рулем «Хонды», погибла. По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, вчера вечером в нескольких километрах от Выдрино водитель автомобиля «Тойота Раш» не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего отлетел на грузовик «Вольво». В результате аварии 36-летний пассажир легковушки скончался на месте, водителя госпитализировали.
ТегиДТП