Женщина-водитель погибла в автоаварии в Бурятии

Очередное трагическое ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на перевале Мандрик неподалеку от села Еловка легковая автомашины «Хонда» столкнулась с большегрузом «Вольво». В результате аварии 36-летняя женщина, находившаяся за рулем «Хонды», погибла. По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.







