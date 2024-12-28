Два ДТП в одном месте случились на трассе в Бурятии

Еще одно ДТП вблизи Еловки закончилось смертью 36-летней женщины-водителя «Хонды». Как уже сообщал «Номер один», она выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз «Вольво».





Сразу два ДТП случились вчера на федеральной трассе «Байкал» в районе Еловки. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в трех километрах от села 48-летняя женщина за рулем автомобиля «Митсубиши» врезалась в стоящий в попутном направлении грузовик «ДАФ». В результате аварии 15-летняя пассажирка легковушки получила травмы, ее доставили в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии