Происшествия 21.01.2025 в 18:02

В Улан-Удэ удар молотком по голове помог полицейским раскрыть убийство

Правоохранители приехали разнимать пьяный дебош и заодно нашли труп
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ удар молотком по голове помог полицейским раскрыть убийство
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ правоохранители задержали жителя поселка Восточный, который в ходе ссоры зарезал собутыльника, а после спрятал его тело. Раскрыть преступление помогли соседи, которые вызвали полицию из-за очередного пьяного дебоша.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, с 18 января обвиняемый в квартире у знакомого употреблял спиртное с компанией приятелей. В ходе застолья у него возникла ссора с одним из собутыльников. В ходе конфликта злоумышленник схватил складной нож и нанес им множество ударов по телу оппонента. От полученных ран тот умер.

После расправы обвиняемый перенес труп в соседнее нежилое помещение, после чего вернулся и продолжил употреблять спиртное. В ночь на 20 января в их компании вновь произошел конфликт среди собутыльников, в ходе которого один ударил другого молотком по голове. Соседи в этот раз вызвали полицию. В ходе выяснения ситуации приехавшие стражи порядка наткнулись на труп и задержали подозреваемого. Тот не стал отпираться и во всем сознался.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
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