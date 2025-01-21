В Улан-Удэ удар молотком по голове помог полицейским раскрыть убийство

В Улан-Удэ правоохранители задержали жителя поселка Восточный, который в ходе ссоры зарезал собутыльника, а после спрятал его тело. Раскрыть преступление помогли соседи, которые вызвали полицию из-за очередного пьяного дебоша.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, с 18 января обвиняемый в квартире у знакомого употреблял спиртное с компанией приятелей. В ходе застолья у него возникла ссора с одним из собутыльников. В ходе конфликта злоумышленник схватил складной нож и нанес им множество ударов по телу оппонента. От полученных ран тот умер.После расправы обвиняемый перенес труп в соседнее нежилое помещение, после чего вернулся и продолжил употреблять спиртное. В ночь на 20 января в их компании вновь произошел конфликт среди собутыльников, в ходе которого один ударил другого молотком по голове. Соседи в этот раз вызвали полицию. В ходе выяснения ситуации приехавшие стражи порядка наткнулись на труп и задержали подозреваемого. Тот не стал отпираться и во всем сознался.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.