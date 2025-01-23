В Улан-Удэ пропал подросток

В Улан-Удэ полиция разыскивает 16-летнего Владислава Жамсараева. 20 января подросток ушел из дома по ул. Пушкина и не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 15 лет, среднего телосложения, длинные темные волосы, карие глаза.Был одет: серо-белая куртка, черная шапка, черные широкие штаны, черные кроссовки.При наличии информации о разыскиваемом подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 44-02-02, 8 (951) 627-48-22 или 102.