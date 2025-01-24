В Улан-Удэ рабочий лишился ноги

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.





Между тем, как сообщили в Минздраве Бурятии, пострадавший рабочий сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни мужчины.

