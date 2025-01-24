Происшествия 24.01.2025 в 15:13
В Улан-Удэ рабочий лишился ноги
От верной смерти его спас напарник
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности несчастного случая, произошедшего вчера вечером в траншее на улице Смолина в Улан-Удэ. Напомним, там под завалом грунта пострадал один из работников, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в следственном ведомстве, на улице Смолина шел демонтаж участка водопроводной сети. Во время работ по укреплению стенок траншеи произошел обвал грунта. Внизу в этот момент находились два монтажника. Одному из них металлической балкой, оторвавшейся от опоры под воздействием грунта, обрубило часть ноги. Второй работник во время обвала успел схватить напарника за куртку и тянул его на себя, чем помог избежать более серьезных травм. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывается врачебная помощь.
Как рассказали в следственном ведомстве, на улице Смолина шел демонтаж участка водопроводной сети. Во время работ по укреплению стенок траншеи произошел обвал грунта. Внизу в этот момент находились два монтажника. Одному из них металлической балкой, оторвавшейся от опоры под воздействием грунта, обрубило часть ноги. Второй работник во время обвала успел схватить напарника за куртку и тянул его на себя, чем помог избежать более серьезных травм. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывается врачебная помощь.
В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Между тем, как сообщили в Минздраве Бурятии, пострадавший рабочий сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни мужчины.
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