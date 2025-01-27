Происшествия 27.01.2025 в 10:06

В Бурятии пьяная женщина на ходу выпала из легковушки

Водитель покинул место происшествия, но позже сам явился в полицию
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяная женщина на ходу выпала из легковушки
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло в субботу ночью в Джидинском районе Бурятии. Там неподалеку от села Нижний Торей 30-летняя женщина во время движения выпала из автомобиля «Тойота Королла».

«Пьяная женщина на ходу открыла дверь и, будучи непристегнутой ремнем безопасности, выпала из машины. Пострадавшую с травмами доставили в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 27-летний водитель иномарки правоохранителям о случившемся не сообщил и покинул место происшествия, однако позже сам явился в отдел полиции. Как оказалось, водительских прав у него нет.
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