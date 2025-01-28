Происшествия 28.01.2025 в 16:17
В пригороде Улан-Удэ автомобиль после аварии отлетел на пешехода
В ДТП пострадали сразу семь человек
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось сегодня днем в Нур-Селении.
«По предварительным данным, водитель «Тойоты Виш» не справился с управлением и совершил касательное столкновение с «Тойотой Пробокс». После автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Приус», а затем отлетел на шедшего по обочине пешехода», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
Сейчас на месте аварии работают медики, они осматривают семь участников ДТП. Предварительно, у них ушибы, ссадины и рвано-ушибленные раны.
«По предварительным данным, водитель «Тойоты Виш» не справился с управлением и совершил касательное столкновение с «Тойотой Пробокс». После автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Приус», а затем отлетел на шедшего по обочине пешехода», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
Сейчас на месте аварии работают медики, они осматривают семь участников ДТП. Предварительно, у них ушибы, ссадины и рвано-ушибленные раны.
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