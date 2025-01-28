В пригороде Улан-Удэ автомобиль после аварии отлетел на пешехода

Крупное ДТП случилось сегодня днем в Нур-Селении.«По предварительным данным, водитель «Тойоты Виш» не справился с управлением и совершил касательное столкновение с «Тойотой Пробокс». После автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Приус», а затем отлетел на шедшего по обочине пешехода», - рассказали в ГИБДД Бурятии.Сейчас на месте аварии работают медики, они осматривают семь участников ДТП. Предварительно, у них ушибы, ссадины и рвано-ушибленные раны.