В Улан-Удэ загадочно пропал таксист

«В день исчезновения около 23.50 автомобиль горожанина был замечен в районе поселка Кирзавод. Известно, что ранее мужчина мог отсутствовать дома два-три дня, но после этого всегда возвращался», - рассказали в МВД Бурятии.







Полиция Улан-Удэ разыскивает 47-летнего горожанина Виталия Чистякова. 16 января около полудня он выехал из дома на улице 502-й км на своей автомашине «Тойота Королла» (госномер В 181 ВР 138) и до настоящего времени не вернулся. По имеющейся информации, мужчина направился таксовать. Заявление о его пропаже поступило в полицию от супруги мужчины 26 января.Приметы: европейской внешности, рост около 170 см, среднего телосложения, на вид 45-50 лет, волосы седые.Был одет: кепка темно-серого цвета утепленная, куртка темно-коричневая, брюки темные, ботинки черные, возможно, в солнцезащитных очках.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).