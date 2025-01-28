Происшествия 28.01.2025 в 16:36

В Улан-Удэ загадочно пропал таксист

Последний раз его автомобиль видели 16 января
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ загадочно пропал таксист
Полиция Улан-Удэ разыскивает 47-летнего горожанина Виталия Чистякова. 16 января около полудня он выехал из дома на улице 502-й км на своей автомашине «Тойота Королла» (госномер В 181 ВР 138) и до настоящего времени не вернулся. По имеющейся информации, мужчина направился таксовать. Заявление о его пропаже поступило в полицию от супруги мужчины 26 января.

«В день исчезновения около 23.50 автомобиль горожанина был замечен в районе поселка Кирзавод. Известно, что ранее мужчина мог отсутствовать дома два-три дня, но после этого всегда возвращался», - рассказали в МВД Бурятии.


Приметы: европейской внешности, рост около 170 см, среднего телосложения, на вид 45-50 лет, волосы седые.

Был одет: кепка темно-серого цвета утепленная, куртка темно-коричневая, брюки темные, ботинки черные, возможно, в солнцезащитных очках.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).
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