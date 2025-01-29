Происшествия 29.01.2025 в 16:11

В Улан-Удэ потушили пожар в школе

В момент возгорания учеников там уже не было
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в школе
Фото: МЧС Бурятии
Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в школе №51 в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, к моменту приезда огнеборцев наблюдалось задымление на третьем этаже здания.  
 
«Силами администрации объекта на свежий воздух был эвакуирован 21 человек персонала, детей в школе не было. Очаг был обнаружен в кабинете на 3-м этаже. Пожар ликвидирован на площади 2 кв. метра. Пострадавших нет. На месте работали 14 огнеборцев и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.

В свою очередь председатель Комитета по образованию Анна Батурина сообщила, что возгорание произошло в кабинете заместителя по учебно-воспитательной работе. Она подтвердила, что в этот момент в школе не было учеников, поскольку занятия уже закончились.

«В школе проходил педсовет. После сигнала автоматической пожарной сигнализации очаг возгорания был мгновенно обнаружен и локализован. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину возгорания. Нами принимаются меры по приведению в рабочее состояние системы автоматической пожарной сигнализации и электропроводки, чтобы с понедельника приступить к учебному процессу», - рассказала Анна Батурина.
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