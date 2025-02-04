Сильный ветер в Бурятии поломал схватившийся лед на Байкале

Срочные новости о ледовой обстановке на северном Байкале поступили от Баргузинского заповедника. Сильный юго-западный ветер спровоцировал подвижки ледового покрова из-за чего в местностях «Давша» и «Кабанья» наблюдаются разрывы до 50 метров.

- Призываем всех воздержаться от поездок на лёд Байкала, особенно с учётом того, что по прогнозам ветер будет усиливаться, - пишут в «Заповедном Подлеморье».

Напомним, что сегодня автомобиль «Тойота Карина» провалился под лед на Байкале в районе села Катково. Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», машина стремительно ушла под воду, но к счастью, находившиеся в ней люди успели выскочить и не пострадали.

Фото: начальника отдела охраны Баргузинского заповедника Фёдора Мартусова, «Заповедное Подлеморье»