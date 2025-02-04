Происшествия 04.02.2025 в 14:37

В Бурятии на Байкале утонул автомобиль

Машина стремительно ушла под воду
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на Байкале утонул автомобиль
Фото: скриншот видео
Автомобиль «Тойота Карина» провалился под лед на Байкале в районе села Катково. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», машина стремительно ушла под воду, к счастью, находившиеся в ней люди успели выскочить. Никто из них не пострадал.

Сейчас на место происшествия направлены спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.

Напомним, лед на Байкале во многих местах все еще тонок и опасен. Местами его толщина составляет всего 10 см вместо положенных 48 см, поэтому всем путешественникам и рыболовам-любителям рекомендуют не торопиться и дождаться формирования устойчивого ледового покрова, а также официального открытия ледовых переправ.

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