Происшествия 24.02.2025 в 10:07
Жительница Бурятии сбежала после смертельного наезда
Попавший под колеса 20-летний парень погиб на месте
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло в воскресенье ночью на улице Рабочая в поселке Селенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там автомобиль «Хендэ Солярис» сбил 20-летнего парня, от полученных травм он умер на месте.
После наезда автомобиль уехал с места происшествия, однако его водитель вскоре был установлен и задержан. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, не имеющая прав. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
После наезда автомобиль уехал с места происшествия, однако его водитель вскоре был установлен и задержан. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, не имеющая прав. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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