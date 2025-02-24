Жительница Бурятии сбежала после смертельного наезда

Смертельное ДТП произошло в воскресенье ночью на улице Рабочая в поселке Селенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там автомобиль «Хендэ Солярис» сбил 20-летнего парня, от полученных травм он умер на месте.После наезда автомобиль уехал с места происшествия, однако его водитель вскоре был установлен и задержан. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, не имеющая прав. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.