Происшествия 24.02.2025 в 10:07

Жительница Бурятии сбежала после смертельного наезда

Попавший под колеса 20-летний парень погиб на месте
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии сбежала после смертельного наезда
Фото: архив «Номер один»
Смертельное ДТП произошло в воскресенье ночью на улице Рабочая в поселке Селенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там автомобиль «Хендэ Солярис» сбил 20-летнего парня, от полученных травм он умер на месте.

После наезда автомобиль уехал с места происшествия, однако его водитель вскоре был установлен и задержан. Выяснилось, что за рулем иномарки находилась 29-летняя женщина, не имеющая прав. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Теги
ДТП

Все новости

Утром в Улан-Удэ внедорожник сбил пешехода
24.02.2025 в 11:33
Жителей Бурятии приглашают на продуктовую выставку-ярмарку «Белый месяц»
24.02.2025 в 11:27
Медработнице в Бурятии пришлось судиться с больницей
24.02.2025 в 11:00
В Кижингинском районе собирают пластиковый мусор
24.02.2025 в 10:54
Пожилой житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч, поверив в басни об иноагентах
24.02.2025 в 10:53
В Улан-Удэ объявили войну сосулькам
24.02.2025 в 10:40
Поклонников Масленицы в Улан-Удэ порадуют бесплатным транспортом
24.02.2025 в 10:24
В Бурятии дети стали причиной отравления двух мужчин
24.02.2025 в 10:12
Бойцы из Бурятии в госпиталях получили подарки
24.02.2025 в 10:10
Российские скульпторы стали призерами первого ледового фестиваля в столице Монголии
24.02.2025 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Утром в Улан-Удэ внедорожник сбил пешехода
Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
24.02.2025 в 11:33
Пожилой житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч, поверив в басни об иноагентах
От дальнейших потерь мужчину уберег его сын
24.02.2025 в 10:53
В Бурятии дети стали причиной отравления двух мужчин
Они надышались дымом от пожара, который устроили малыши
24.02.2025 в 10:12
За три дня мошенники заработали на жителях Бурятии 3 млн рублей
Основной контингент обманутых – люди от 45 до 65 лет
24.02.2025 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru