Происшествия 27.02.2025 в 12:47

В Бурятии сельчанин лишился почти двух миллионов, но остался с трактором

Правда, с техникой скорей всего ему тоже придется расстаться, чтобы погасить кредиты
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанин лишился почти двух миллионов, но остался с трактором
Фото: freepik.com
В Бурятии прогорел очередной «инвестор». На этот раз им стал 51-летний житель Кижингинского района. Он отдал мошенникам около 1,7 миллиона рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина откликнулся на рекламное объявление о заработке, появившееся в телефонной игре. «Наставник» выслал ему ссылку на приложение, якобы, для инвестирования. Если бы сельчанин посмотрел отзывы о данной компании, то сразу же понял, что это мошенники. Но мужчина не проявил бдительность.

На протяжении почти двух недель он вносил на свой счет различные суммы, перечислив в общей сложности около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Большую часть этих денег он взял в кредит.

Сельчанин видел в приложении, как растет доход и поверил в реальность происходящего. Да и в работе специалистов компании все выглядело правдоподобно: профессиональный аналитик, оперирующий специальными терминами, графики, прогнозы, обучающие презентации.

Проблемы начались, когда мужчина захотел вывести заработок - его попросили обеспечить «кредитное плечо». Сельчанин попытался взять очередной кредит, но ему отказали. При очередной попытке оформить займ под залог своего трактора специалисты банка поинтересовались, не стал ли гражданин жертвой мошенников. Лишь тогда он стал понимать, что попался на уловки аферистов.

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мошенничество

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