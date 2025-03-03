Происшествия 03.03.2025 в 13:31

«Сын просил: «Мама, не плачь»

В Новосибирске иномарка сбила 13-летнего мальчика на остановке
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Текст: КП-Новосибирск
«Сын просил: «Мама, не плачь»
Фото: предоставлено Галиной Белозеровой
В Новосибирске произошла страшная авария с участием 13-летнего ребёнка. 1 марта мальчик перебегал дорогу от остановки, и в тот момент его на скорости сбила машина. Мама ребёнка, Галина Белозёрова, рассказала корреспонденту КП-Новосибирск подробности происшествия.

- Он с папой собирался на рыбалку на следующий день, они вообще заядлые рыбаки. Сын пошёл в магазин, чтобы купить наживу для рыбы. Решил быстро перебежать, посмотрел, что машин нет и рванул. Конечно, сам правила нарушил, в неположенном месте перешёл, я ему сказала об этом. Но и водитель поехал по встречной полосе, ребёнок и не посмотрел в ту сторону, - делится женщина.

Водитель самостоятельно довёз мальчика до больницы. Однако он не сразу начал действовать. От столкновения ребёнок потерял сознание, и водитель сначала оттащил несовершеннолетнего к остановке.

- Машина другая остановилась и из неё вышел парень. Они волоком тащили сына по земле с той остановки до автомобиля. Сын пришёл в сознание в больнице, назвал номер отца, врачи мужу позвонили и сказали, что ребёнок ушиб ключицу. Когда мы приехали к нему, он криком кричал и терял сознание периодически. Потом ему дали какой-то препарат, он успокоился и тихо начал просить: «Мама, не плачь», - рассказывает Галина.

Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, он жалуется на постоянные головные боли и периодически теряет сознание. Ребёнку диагностировали сотрясение мозга и перелом ключицы, 2 марта ему наложили гипс.

Сам водитель, утверждает, что на дороге был полностью прав. Кроме того, родителям мальчика он сообщил, что подаст иск в суд на возмещение ущерба за повреждённую машину.

Галина же делится, что очень много времени проводит с ребёнком в больнице и пока не занимается оформлением документов и подачей иска в суд.

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