Происшествия 07.03.2025 в 10:16

В Бурятии в тайнике у арестованного депутата нашли миллионы

Правоохранители считают, что он нажился на прошлогоднем паводке
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в тайнике у арестованного депутата нашли миллионы
В Бурятии сотрудники УЭБиПК МВД совместно с коллегами из Тункинского райотдела полиции задержали 34-летнего директора муниципального автономного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», также являющегося депутатом районного совета. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.


Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в сентябре 2024 года обвиняемый от лица возглавляемого учреждения заключил муниципальный контракт с местными предпринимателем. Речь шла о ремонте моста возле улуса Далахай и подъездных путей к нему, размытых после прошедших летом проливных дождей.

«При проведении работ для обустройства дороги были использованы бывшие в употреблении трубы с гидроизоляцией, которые подрядчику передали бесплатно в рамках оказанной правительством республики помощи. Однако, обвиняемый составил от имени предпринимателя и утвердил акты, в которые внес заведомо ложные сведения о покупке данных труб и их гидроизоляции, а также завысил стоимость приобретения и доставки песчано-гравийной смеси. В результате на основании этих документов на счета подрядчика были излишне перечислены почти 3 млн рублей», - сообщили в следственном ведомстве.

Как уточнили в МВД, директора муниципального учреждения задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Дома у него дома прошел обыск, в ходе которого полицейские изъяли документы и оргтехнику. А в тайнике под полом оперативники обнаружили у него более 4 миллионов рублей.


В настоящее время руководитель учреждения взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: МВД Бурятии
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