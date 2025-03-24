В Бурятии трое детей остались без матери из-за литра водки

Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в краже алкоголя.Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимая являлась материю троих несовершеннолетних детей, младшей из которых не исполнилось и 4 лет. Женщина вела асоциальный образ жизни, не работала, злоупотребляла алкоголем, 5 раз привлекалась к административной ответственности и уже имела два условных срока.В начале января 2025 года сельчанка решила украсть в магазине алкоголь и незаметно спрятала литровую бутылку водки за ремень брюк, прикрыв верхней одеждой. Расплатившись за продукты, женщина покинула магазин. Кассир решила проверить стеллаж с алкоголем и обнаружила пропажу водки.Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии установили и задержали подозреваемую. Женщина успела выпить всего несколько рюмок похищенной водки, когда к ней домой нагрянули правоохранители. Сельчанка отпираться не стала и созналась в краже.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в мелкой краже, и, с учетом предыдущих условных сроков, приговорил ее к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Осужденную взяли под стражу в зале суда, отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Несовершеннолетние дети женщины остались с отцом.