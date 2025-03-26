Происшествия 26.03.2025 в 14:50

В Улан-Удэ судимый школьник угнал машину

Уходя от полиции, подросток на ходу выскочил из иномарки, но сбежать не успел
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судимый школьник угнал машину
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции задержали угонщика автомобиля. Происшествие случилось ранним утром 24 марта в районе ул. Бабушкина.

Как рассказали в МВД Бурятии, патруль ГИБДД решил остановить «Хонду Партнер» для проверки документов. Включив проблесковые маячки, стражи правопорядка призвали водителя сделать остановку. Однако тот не отреагировал и продолжил движение.

В районе поселка Горького преследуемый автомобиль притормозил, а его водитель выскочил наружу. Он попытался скрыться, но его задержали подоспевшие инспекторы. При этом машина нарушителя продолжила движение, пока не врезалась в ограждение.

Задержанным оказался 16-летний подросток. Он признался, что угнал машину.

«Юный злоумышленник рассказал, что вечером 23 марта встретился с другом. Ребята отправились в компьютерный клуб, где пробыли до 3 часов ночи. Выйдя из заведения, подростки пошли домой. На улице Ербанова они заметили на парковке автомобиль. Один из подростков попробовал открыть двери автомашины. Она оказалась незаперта, а ключ зажигания находился в замке. Заведя автомобиль, друзья поехали до одного из торговых центров, после чего вернулись на ул. Бабушкина, где и попали в поле зрения полицейских», - сообщили в МВД Бурятии.

Владелец машины заявил в полицию об угоне тем же утром.

«По факту угона возбуждено уголовное дело. Задержанный подросток ранее уже был судим за имущественные преступления. Он обучается в одной из школ города и состоит на профилактическом учете в ПДН», - отметили в полиции.
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