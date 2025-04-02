В Бурятии браконьера застукали за разделкой убитой косули

В Тарбагатайском районе Бурятии задержали браконьера, застрелившего косулю. На мужчину, который уже разделывал тушу животного в местности «Чугунная падь» в километре от села Куйтун, наткнулся местный егерь. Он вызвал на подмогу правоохранителей. Те изъяли у задержанного тушу косули, а также два нарезных ствола и патроны.Браконьером оказался 69-летний местный житель. За незаконную охоту на него возбудили административное дело, а впоследствии может быть возбуждено и уголовное – когда будет установлена сумма причиненного им ущерба животному миру.«Гражданин является владельцем 4 единиц охотничьего оружия. По результатам рассмотрения административного правонарушения об аннулировании охотничьего билета, сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы аннулируют его разрешения на право хранения и ношения всех единиц оружия с их последующей реализацией», - сообщили в Росгвардии Бурятии.