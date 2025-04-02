Происшествия 02.04.2025 в 14:45

В Бурятии браконьера застукали за разделкой убитой косули

Теперь мужчина лишится всех своих ружей и, возможно, получит «уголовку»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии браконьера застукали за разделкой убитой косули
Фото: Росгвардия Бурятии
В Тарбагатайском районе Бурятии задержали браконьера, застрелившего косулю. На мужчину, который уже разделывал тушу животного в местности «Чугунная падь» в километре от села Куйтун, наткнулся местный егерь. Он вызвал на подмогу правоохранителей. Те изъяли у задержанного тушу косули, а также два нарезных ствола и патроны.

Браконьером оказался 69-летний местный житель. За незаконную охоту на него возбудили административное дело, а впоследствии может быть возбуждено и уголовное – когда будет установлена сумма причиненного им ущерба животному миру.

«Гражданин является владельцем 4 единиц охотничьего оружия. По результатам рассмотрения административного правонарушения об аннулировании охотничьего билета, сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы аннулируют его разрешения на право хранения и ношения всех единиц оружия с их последующей реализацией», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
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