Происшествия 09.04.2025 в 19:13

Убийцу охранника в Улан-Удэ задержали в Забайкалье

Парень планировал бежать дальше на восток
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Убийцу охранника в Улан-Удэ задержали в Забайкалье
Фото: Следственный комитет Бурятии
Оперативники уголовного розыска МВД Бурятии совместно с коллегами из Могочинского райотдела полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве охранника ночного клуба в Улан-Удэ. Его схватили на территории Забайкальского края, где он скрывался после расправы. Парень планировал бежать дальше на восток и уже выехал в сторону Хабаровска.

Напомним, преступление произошло ранним утром 27 марта возле одного из клубов в центре города. У одного из посетителей заведения, отдыхавшего вместе с друзьями, случился конфликт с охранником. Тот вывел нетрезвого парня, который вёл себя вызывающе, на улицу. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник выхватил нож и ударил охранника в шею, после чего скрылся. Раненому пытались оказать помощь, но он умер еще до приезда скорой.


Как сообщили в МВД Бурятии, личность убийцы установили в тот же день. Оперативники приступили к его поискам и разослали ориентировки коллегам из соседних регионов, предполагая, что он может бежать. Так оно и случилось.

Спустя неделю после преступления злоумышленник вместе со знакомым уехал в Забайкалье. Оперативники получили информацию, что он планирует двинуть дальше на восток в Хабаровск.

Эти сведения незамедлительно передали правоохранителям Забайкалья. Те, выставив на федеральную трассу Улан-Удэ — Хабаровск дополнительные наряды полиции и проверив несколько десятков автомашин, задержали злоумышленника на границе с Амурской областью.

Им оказался 28-летний житель Заиграевского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяное вождение. Парня конвоировали в Улан-Удэ и передали следователям. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. В МВД уточнили, что он уже признался в содеянном.
Теги
убийство

Все новости

Молодые парни из Улан-Удэ спасли Комушку от пожара
09.04.2025 в 20:09
В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на Цивилёва
09.04.2025 в 19:49
Убийцу охранника в Улан-Удэ задержали в Забайкалье
09.04.2025 в 19:13
15% жителей Бурятии боятся потерять работу
09.04.2025 в 17:00
Инвалиду из Бурятии вернут отданные мошенникам 650 тысяч
09.04.2025 в 16:56
Сообщение о проведении смешанного аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ЗПИФ недвижимости «Селена»
09.04.2025 в 16:32
Сообщение о проведении смешанного аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ЗПИФ недвижимости «Квант»
09.04.2025 в 16:24
В Улан-Удэ усилят патрулирование береговых линий
09.04.2025 в 16:18
Власти Бурятии грозятся покарать всех поджигателей
09.04.2025 в 16:05
Машина на крыше, стекла выбиты
09.04.2025 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Власти Бурятии грозятся покарать всех поджигателей
Жители республики продолжают жечь траву, несмотря на запрет
09.04.2025 в 16:05
Машина на крыше, стекла выбиты
В Новосибирске автомобиль убил сотрудника заправки
09.04.2025 в 15:50
Пропавшую в Тулунже пенсионерку так и не нашли
Жителей республики просят вновь обратить внимание на ориентировки
09.04.2025 в 13:53
Бурятского «сказочника» упрятали за решетку
Экс-зампреду правительства Бурятии Антону Виноградову грозит до 15 лет за взятку на новом месте работы
09.04.2025 в 13:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru