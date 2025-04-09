Убийцу охранника в Улан-Удэ задержали в Забайкалье



Напомним, преступление произошло ранним утром 27 марта возле одного из клубов в центре города. У одного из посетителей заведения, отдыхавшего вместе с друзьями, случился конфликт с охранником. Тот вывел нетрезвого парня, который вёл себя вызывающе, на улицу. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник выхватил нож и ударил охранника в шею, после чего скрылся. Раненому пытались оказать помощь, но он умер еще до приезда скорой





Оперативники уголовного розыска МВД Бурятии совместно с коллегами из Могочинского райотдела полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве охранника ночного клуба в Улан-Удэ. Его схватили на территории Забайкальского края, где он скрывался после расправы. Парень планировал бежать дальше на восток и уже выехал в сторону Хабаровска.Как сообщили в МВД Бурятии, личность убийцы установили в тот же день. Оперативники приступили к его поискам и разослали ориентировки коллегам из соседних регионов, предполагая, что он может бежать. Так оно и случилось.Спустя неделю после преступления злоумышленник вместе со знакомым уехал в Забайкалье. Оперативники получили информацию, что он планирует двинуть дальше на восток в Хабаровск.Эти сведения незамедлительно передали правоохранителям Забайкалья. Те, выставив на федеральную трассу Улан-Удэ — Хабаровск дополнительные наряды полиции и проверив несколько десятков автомашин, задержали злоумышленника на границе с Амурской областью.Им оказался 28-летний житель Заиграевского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяное вождение. Парня конвоировали в Улан-Удэ и передали следователям. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. В МВД уточнили, что он уже признался в содеянном.