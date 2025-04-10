Происшествия 10.04.2025 в 11:06
В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве охранника оказался участником СВО
Несмотря на смягчающие обстоятельства, парня взяли под стражу
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу 28-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве охранника бара.
«Суд учел наличие у обвиняемого места регистрации и жительства, отсутствие судимостей, состояние здоровья его и его близкого родственника, наличие малолетних детей, участие в проведении СВО, однако посчитал данные обстоятельства, недостаточными для избрания иной, более мягкой меры пресечения», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Напомним, преступление произошло ранним утром 27 марта возле клуба «888» в центре города. У одного из посетителей заведения, отдыхавшего вместе с друзьями, случился конфликт с охранником. Тот вывел нетрезвого парня, который вёл себя вызывающе, на улицу. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник выхватил нож и ударил охранника в шею, после чего скрылся. Раненому пытались оказать помощь, но он умер еще до приезда скорой.
Как сообщили в МВД Бурятии, личность убийцы установили в тот же день. Оперативники приступили к его поискам и разослали ориентировки коллегам из соседних регионов, предполагая, что он может бежать. Так оно и случилось.
Спустя неделю после преступления злоумышленник вместе со знакомым уехал в Забайкалье. Оперативники получили информацию, что он планирует двинуть дальше на восток в Хабаровск. Эти сведения незамедлительно передали правоохранителям Забайкалья. Те, выставив дополнительные наряды на федеральной трассе, задержали злоумышленника на границе с Амурской областью.
Им оказался 28-летний житель Заиграевского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяное вождение. Парня конвоировали в Улан-Удэ и передали следователям. В МВД уточнили, что он уже признался в содеянном.
«Суд учел наличие у обвиняемого места регистрации и жительства, отсутствие судимостей, состояние здоровья его и его близкого родственника, наличие малолетних детей, участие в проведении СВО, однако посчитал данные обстоятельства, недостаточными для избрания иной, более мягкой меры пресечения», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Напомним, преступление произошло ранним утром 27 марта возле клуба «888» в центре города. У одного из посетителей заведения, отдыхавшего вместе с друзьями, случился конфликт с охранником. Тот вывел нетрезвого парня, который вёл себя вызывающе, на улицу. Завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник выхватил нож и ударил охранника в шею, после чего скрылся. Раненому пытались оказать помощь, но он умер еще до приезда скорой.
Как сообщили в МВД Бурятии, личность убийцы установили в тот же день. Оперативники приступили к его поискам и разослали ориентировки коллегам из соседних регионов, предполагая, что он может бежать. Так оно и случилось.
Спустя неделю после преступления злоумышленник вместе со знакомым уехал в Забайкалье. Оперативники получили информацию, что он планирует двинуть дальше на восток в Хабаровск. Эти сведения незамедлительно передали правоохранителям Забайкалья. Те, выставив дополнительные наряды на федеральной трассе, задержали злоумышленника на границе с Амурской областью.
Им оказался 28-летний житель Заиграевского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяное вождение. Парня конвоировали в Улан-Удэ и передали следователям. В МВД уточнили, что он уже признался в содеянном.
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