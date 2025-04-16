Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла в два с лишним раза

В Бурятии разрастается площадь лесных пожаров. По состоянию на утро 16 апреля она достигла почти 5 тысяч гектар, в то время как сутками ранее едва превышала 2 тысячи га.Сейчас в республике действует 10 лесных пожаров: в Еравнинском и Тункинском районах. Пожар в Тункинском районе локализован.«С огненной стихией сражаются 299 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 53 единицы лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.