Происшествия 17.04.2025 в 10:15
В Улан-Удэ байкер тяжело пострадал из-за невнимательного автомобилиста
Водитель «Джимни» при выезде на перекресток не уступил дорогу мотоциклисту
В ГИБДД Бурятии сообщили об еще одном тяжелом ДТП с участием мотоциклиста. Оно случилось вчера вечером в Улан-Удэ. Правда, в отличие от предыдущих аварий с подростками, в этом происшествии пострадал вполне «сознательный» байкер: 20-летний молодой человек имел права, ехал в мотошлеме, а его мотоцикл был зарегистрирован.
«40-летний водитель автомобиля «Сузуки Джимни», ехавший по ул. Полковая, при выезде на перекресток не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «ZID-250». В результате аварии мотоциклист с тяжелыми травмами госпитализирован в БСМП», - рассказали в Госавтоинспекции.
«40-летний водитель автомобиля «Сузуки Джимни», ехавший по ул. Полковая, при выезде на перекресток не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мотоциклом «ZID-250». В результате аварии мотоциклист с тяжелыми травмами госпитализирован в БСМП», - рассказали в Госавтоинспекции.
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