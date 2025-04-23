Происшествия 23.04.2025 в 09:04
В Улан-Удэ всю ночь устраняли аварию
Жители сотых были без воды больше 15 часов
Текст: Елена Кокорина
Аварийно-восстановительные работы в 111 мкр Улан-Удэ были успешно завершены сегодня утром.
В 4 утра система была полностью заполнена водой и водоснабжение восстановлено для всех потребителей.
Работа над устранением аварии началась вчера днем и продолжалась до утра 23 апреля.
- Специалисты успешно выполнили необходимые мероприятия по устранению технологического нарушения и приступили к запуску системы в штатный режим. Поэтапное заполнение системы водой требовал особого внимания и проводился постепенно для обеспечения безопасности и предотвращения возможных гидроударов в трубопроводах, - сообщили в МУП «Водоканал».
Напомним, что без воды остались десятки жилых домов 111, 112 и 113 кварталов.
Фото: МУП «Водоканал»
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