Происшествия 23.04.2025 в 09:04

В Улан-Удэ всю ночь устраняли аварию

Жители сотых были без воды больше 15 часов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ всю ночь устраняли аварию

Аварийно-восстановительные работы в 111 мкр Улан-Удэ были успешно завершены сегодня утром.

В 4 утра система была полностью заполнена водой и водоснабжение восстановлено для всех потребителей.

Работа над устранением аварии началась вчера днем и продолжалась до утра 23 апреля.

- Специалисты успешно выполнили необходимые мероприятия по устранению технологического нарушения и приступили к запуску системы в штатный режим. Поэтапное заполнение системы водой требовал особого внимания и проводился постепенно для обеспечения безопасности и предотвращения возможных гидроударов в трубопроводах, - сообщили в МУП «Водоканал».

Напомним, что без воды остались десятки жилых домов 111, 112 и 113 кварталов.

Фото: МУП «Водоканал»

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