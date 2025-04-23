В Улан-Удэ всю ночь устраняли аварию

Аварийно-восстановительные работы в 111 мкр Улан-Удэ были успешно завершены сегодня утром.

В 4 утра система была полностью заполнена водой и водоснабжение восстановлено для всех потребителей.

Работа над устранением аварии началась вчера днем и продолжалась до утра 23 апреля.

- Специалисты успешно выполнили необходимые мероприятия по устранению технологического нарушения и приступили к запуску системы в штатный режим. Поэтапное заполнение системы водой требовал особого внимания и проводился постепенно для обеспечения безопасности и предотвращения возможных гидроударов в трубопроводах, - сообщили в МУП «Водоканал».

Напомним, что без воды остались десятки жилых домов 111, 112 и 113 кварталов.

Фото: МУП «Водоканал»